Via Maron è una delle strade di Prata a più alta percentuale di incidenti. L'ultimo, in ordine di tempo, risale al 2 marzo scorso, in cui sono rimasti feriti due giovani del posto. L'arteria che attraversa Prata di Sopra induce a correre troppo. Perciò, il Comune cercherà, attraverso un progetto redatto da una commissione ad hoc, di applicare soluzioni definitive per mettere in sicurezza la strada. Lo ha comunicato il sindaco Dorino Favot nell'ultimo consiglio comunale, rispondendo, in apertura di seduta, a un'interrogazione di Michela Vedovato (Noi per Prata).

«Ho posto ancora una volta l'annosa questione di Via Maron, visto che un'altra auto è uscita di strada, con due ragazzi a bordo e ha abbattuto cancello e pilastro dell'abitazione del figlio del consigliere comunale Nerio Belfanti, nei pressi dell'incrocio del Bar al Bivio» - fa presente Michela Vedovato -. È già la quinta volta che la recinzione viene danneggiata dalle auto. Ho ricordato la petizione firmata dagli abitanti di Via Maron, in cui si chiedeva di mettere dei dissuasori di velocità sulla strada. È vero che ne hanno installato uno, a inizio legislatura, ma era eccessivo per altezza e pendenza. Procurava più danni alle auto che altro. Quindi è stato rimosso e sostituito da un'isola pedonale spartitraffico. Anche questa ha avuto scarso effetto deterrente, per moderare la velocità dei veicoli», prosegue la consigliera di Noi per Prata. «In sostanza - aggiunge - si è passati da una prima soluzione, con un impatto dannoso, tanto da rimuovere il dosso, a una seconda soluzione inefficace. Finora abbiamo buttato via soldi senza risolvere la questione. Perciò, ho chiesto al sindaco se ritiene di aderire ancora alla proposta avanzata dai cittadini, ovvero posizionare dei dossi a basso impatto sui due lati di ingresso della via, simili a quelli presenti in altre strade di Prata».

La soluzione prospettata da Favot, nel rispondere al quesito, andrà ben oltre l'adozione di nuovi dossi stradali (quelli di Prata, tra l'altro, non sarebbero tutti a norma, stando alla relazione della Polizia stradale citata dal sindaco, ndr). aFavot mi ha assicurato che ha intenzione di costituire un'apposita commissione, che dovrà studiare una totale revisione della viabilità di via Maron, anche alla luce di quanto dovrà essere realizzato, nella stessa strada, dal piano di abbattimento delle barriere architettoniche - spiega Vedovato -. Quindi, si dovrebbe arrivare a soluzioni più ampie dei semplici dossi. Nel frattempo, il sindaco ha chiesto alla Polizia locale di essere più presente con i propri agenti in via Maron, per scoraggiare gli eccessi di velocità».

