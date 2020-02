PRATA

er la quindicesima edizione della prossima Festa di San Giuseppe (tre lustri tondi), la Pro loco di Villanova di Prata amplia il cartellone delle attrazioni, promuovendo due nuove iniziative: il primo mercatino dei ragazzi e il raduno dei trattori. Due eventi per distinte fasce d'età che, domenica 15 marzo, sono invitate a partecipare ai festeggiamenti organizzati dalla Pro loco, accanto alla marcia di San Giuseppe e al 10. raduno delle auto americane (che si svolgerà il sabato).

IL MERCATINO

Al mercatino dell'usato, ma solo con oggetti destinati al pubblico junior, potranno partecipare bambini e ragazzi tra i 6 e 14 anni d'età, di qualsiasi nazionalità e residenza. Per iscriversi (non si paga per l'adesione) c'è tempo fino al 10 marzo chiamando il 340.1086727). Bisognerà però seguire un preciso regolamento, pena l'espulsione dallo spazio destinato al mercatino. Prima di tutto, avverte la Pro loco, l'iniziativa mira al libero scambio, acquisto, vendita di oggetti in uso ai giovanissimi e sarà gestita unicamente da loro. E non ha scopo di lucro, precisano gli organizzatori: il valore massimo ammesso per un oggetto o per l'intera merce, è di 20 euro. Deve essere vissuto come un punto di incontro e di gioco, «e non trasformato in un'occasione per svuotare cantine, ripostigli e armadi», detta il regolamento. Negli stand (tavolini e sedie sono a carico dei partecipanti) sono ammessi solo i bambini e i ragazzi iscritti. Non sono ammesse trattative da parte di adulti, però almeno uno dei genitori dovrà essere presente per firmare il modulo e vegliare che tutto si svolga regolarmente, sotto la propria responsabilità. Gli oggetti da vendere, o scambiare, sono giornalini, fumetti, libri, giocattoli, costruzioni o invenzioni, figurine, bambole e altre cose comunemente in uso al mondo dell'infanzia.

LA MERCE ESCLUSA

Esclusi generi alimentari e vestiti, ad eccezione dei costumi di carnevale e di abbigliamento sportivo/agonistico, vedi gli scarpini da calcio. Niente accessori casalinghi, oggetti pericolosi e tanto meno gattini o cuccioli da dare in adozione. Il mercatino si svolgerà dalle 10 alle 18 di domenica 15 marzo; per caricare e scaricare la merce gli espositori potranno accedere all'area da via Marchet.

I TRATTORI

Nel piazzale della Pro si ritrovano, invece, i trattori che partecipano al primo raduno. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto, dalle 9 alle 10. Una volta raccolti tutti i partecipanti, le macchine agricole e i loro occupanti partiranno per Portobuffole. Qui sarà proposta la visita guidata al Museo del ciclismo, con annessa merenda, per rientrare a Villanova di Prata, dove si terrà il pranzo da mezzogiorno in poi. La quota di partecipazione richiesta per i trattori è di 25 euro. Il giorno prima, 14 marzo, a riempire l'aria del rombo dei motori sarà il 10. raduno delle auto americane, diventato un classico della Festa di San Giuseppe, per la gioia dei club che raggruppano gli appassionati delle vecchie signore made in Usa. Invece, domenica 15 marzo si torna con i piedi per terra, con la 4. marcia non competitiva, che partirà alle 9.30 per percorrere due distanze, di 5 e 10 chilometri da fare su tratti facilmente accessibili. Possono partecipare genitori con bambini nel passeggino e proprietari con i cani. La camminata ha finalità solidali: quanto raccolto con le quote di partecipazione a offerta libera, partendo da un minimo di 3 euro, verrà devoluto (al netto delle spese) ad associazioni e scuole. Le iscrizioni si raccolgono dalle 8 del 15 marzo in piazzale della Repubblica allo stand Run4Life.

Cristiana Sparvoli

