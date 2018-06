Posti auto riservati ai consiglieri, il Pd annuncia battaglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEUDINE Seconda puntata oggi per il consiglio comunale. Nella seduta precedente, l'assemblea aveva votato alcune nomine (come quella del presidente e del vice) e ascoltato le linee programmatiche del sindaco. Questa volta, invece, le stesse linee dovranno essere discusse e approvate dai consiglieri. «Il Pd sarà l'opposizione, visto lo smarrimento di altre liste anticipa il capogruppo del Pd, Alessandro Venanzi -. Certo, per i primi anni si andranno a fare interventi che abbiamo cantierato noi, quindi favoriremo i processi che vanno a...