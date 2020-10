RISORSE

UDINE Mille assunzioni negli enti locali a partire dal prossimo anno, per le realtà che hanno le risorse per agire. È ciò che accadrà, secondo le stime e le proiezioni fatte dalla Regione, a seguito del provvedimento che la Giunta regionale ha approvato ieri, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Si tratta di un disegno di legge che sarà approvato entro fine anno e che, spiega l'assessore, «svincola gli enti locali da tutti i lacci e le disposizioni nazionali, risalenti all'epoca del Governo Monti, che impedivano o frenavano le assunzioni». Un'operazione che la Regione può fare, specifica l'assessore, «in virtù degli accordi che sono contenuti nel Patto Tria-Fedriga». Le conseguenze di tale liberazione sono «sorprendentemente positive per gli effetti che produrranno sul sistema di reclutamento del personale, circa mille unità sottolinea Roberti -, in virtù della maggiore autonomia che acquisirà il territorio». In sostanza, sintetizza l'assessore, «per assumere non si farà più riferimento allo storico e alle limitazioni conseguenti, ma gli enti che avranno le risorse necessarie potranno assumere». Le simulazioni dicono che a beneficiarne «saranno un po' tutti gli enti, quelli grandi, medi e piccoli», aggiunge Roberti, evidenziando che «la necessità di risorse umane è generalizzata, poiché abbondanza non c'è da nessuna parte, dopo anni di ristrettezze e blocco del turnover». Dal punto di vista tecnico, il provvedimento, che sarà all'attenzione del Cal mercoledì prossimo, «è una norma quadro che costituisce la cornice generale entro la quale la Regione a fine ottobre avvierà la riforma della finanza locale specifica Roberti -. Il testo modifica le disposizioni di coordinamento della finanza locale contenute nella legge regionale 18/2015, sancendo il principio di esclusività delle misure regionali per gli enti locali del sistema integrato». A seguito di ciò, la Regione introdurrà due indicatori per monitorare l'autonomia e la gestione finanziaria degli enti: «La sostenibilità del debito e della spesa del personale. Le norme prevedono l'obbligo di mantenersi entro una serie di soglie di riferimento che saranno determinate con successive delibere di Giunta per semplificare il procedimento in caso di successive modifiche o aggiustamenti», afferma Roberti. Entro novembre la Regione prevede di avere un quadro aggiornato del fabbisogno ed entro l'anno di approvare la norma, in modo che «sia possibile partire con le assunzioni già dal prossimo anno», conclude l'assessore. Su proposta dell'assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, ieri la Giunta regionale ha anche confermato gli importi massimi del beneficio, stabilito a luglio, per le famiglie in possesso della Carta Famiglia che tra maggio e agosto 2020 hanno sostenuto spese per servizi socioeducativi o per servizi di baby sitting, regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali. I contributi, previsti per un reddito fino a 30mila euro di Isee, sono così previsti: da 150 a 345 euro per una spesa sostenuta fino a 600 euro; da 200 a 460 euro per spese tra 600 e mille euro; da 250 a 575 euro per oltre mille euro di spese. La Regione trasferirà ai Comuni i fondi necessari per l'erogazione e questi, istruite le domande pervenute e verificata l'ammissibilità, liquideranno gli importi massimi.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA