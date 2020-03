IERI MATTINA

UDINE Fuori casa anche se positivo al coronavirus. La Polizia Locale ha individuato un sessantenne di Premariacco che avrebbe dovuto recarsi in ospedale per fare il secondo tampone, ma è entrato in una farmacia privo dei dispositivi di protezione e senza avvisare il personale della propria condizione. L'uomo è stato denunciato per delitto colposo contro la salute pubblica (art.452 del codice penale) e rischia dai 3 ai 12 anni di reclusione. Si tratta del primo caso a Udine. Gli agenti lo hanno poi seguito per verificare che si recasse in ospedale. «È stato un intervento importante e che delicato - ha detto l'assessore Alessandro Ciani - che ha evitato che una persona irrispettosa non solo della legge ma anche dei sacrifici che la cittadinanza sta compiendo, potesse mettere a repentaglio la salute pubblica. Gli udinesi si stanno dimostrando capaci di affrontare con grande responsabilità le rinunce che l'emergenza comporta». «Su 70 agenti ha spiegato il comandante Eros Del Longo - la stragrande maggioranza è impegnata sul virus: chi non è fuori per controlli si occupa delle verifiche sulle autocertificazioni, le attività commerciali o predispone le comunicazioni di reato per le violazioni».

