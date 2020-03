IL QUADRO

UDINE Salgono a due i decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. La seconda vittima è un uomo di 89 anni, che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Pordenone. E aumenta anche il numero di casi positivi al Coronavirus in regione, 93 su un totale di 1.344 tamponi effettuati. Diciannove di queste persone sono ricoverate in ospedale, 10 a Trieste e 6 a Udine, di cui 3 si trovano in terapia intensiva (2 a Udine e 1 a Pordenone). Nel pomeriggio di ieri erano in corso ulteriori 234 analisi. Sono 36, dunque, le nuove positività accertate rispetto a domenica e registrate ieri dal Sistema sanitario regionale. Ad aggiornare sulla situazione il vicegovernatore, Riccardo Riccardi. L'area più colpita è quella di Trieste dove si contano 53 positività e il Comune del capoluogo giuliano di ha dato conferma di un impiegato comunale risultato positivo al test per il Covid 19, decidendo di conseguenza di sospendere tutti i servizi demografici.

CASA DI RIPOSO

Nella mattinata di ieri è stato accertato un caso positivo al Coronavirus in una casa di riposo di Mortegliano. Si tratta di un'operatrice sociosanitaria residente nella zona che presta servizio nella struttura e che, sottoposta al tampone, è risultata positiva. La casa di riposo, che ospita 90 anziani, è stata chiusa per garantire la sicurezza degli ospiti e oggi ci sarà un incontro con il personal sanitario per mettere in sicurezza tanto gli operatori quanto gli anziani.

REMANZACCO

Salgono a 26, invece, le positività a Udine e cresce il focolaio di Remanzacco, dove il dipartimento di prevenzione ha disposto la contumacia a domicilio di altri sei dipendenti del Comune fino a venerdì 13 marzo. Saranno aperti al pubblico l'ufficio tecnico e l'ufficio dei servizi sociali con le solite modalità ed orari scrive la sindaca Daniela Briz sulla pagina fb del Comune di Remanzacco - Per poter rendere meno gravosa questa criticità verranno messi a disposizione due numeri di cellulare per consentire ai cittadini, in caso di necessità, di contattare i dipendenti che da casa risponderanno alle loro richieste. Più contenute, invece, le positività a Gorizia e Pordenone, rispettivamente con 10 e 4 casi. Chiuso anche il Comune di Latisana per disposizione del sindaco Daniele Galizio. Fino al 3 aprile, l'apertura al pubblico sarà garantita solo previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite posta elettronica con ogni singolo ufficio. A San Giorgio di Nogaro, il sindaco Roberto Mattiussi ha disposto la chiusura di biblioteca, centro di aggregazione giovanile e infopoint, nonché la chiusura temporanea, da oggi al 3 aprile, di due nuclei semiresidenziali per anziani per ragioni igienico-sanitarie. Limitazioni anche per chi deve accedere al comune di Rivignano Teor. Anche le aziende dei trasporti si adeguano. A partire da ieri Saf sospende temporaneamente la vendita dei biglietti a bordo dei mezzi; la salita a bordo dei bus urbani sarà consentita dalle porte centrali e posteriori, mentre sui mezzi extraurbani sarà possibile salire esclusivamente dalle porte posteriori, mantenendo le distanze di sicurezza.

CONFINDUSTRIA

Infine, ieri riunione straordinaria di tutti i componenti del Consiglio generale di Confindustria Udine, cui ha partecipato anche l'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Bini. La presidente Anna Mareschi Danieli ha illustrato un elenco di proposte concrete alla Regione per affrontare i contraccolpi economici dell'emergenza coronavirus: una riduzione proporzionale dell'aliquota Irap, fino anche all'azzeramento, in relazione al danno economico patito e la revisione dell'agevolazione sulle imprese virtuose. Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati all'1% fino a 300mila euro sulle sezione anticrisi a fronte di esigenze di liquidità, Confindustria propone l'elevazione del massimale di intervento da 300 a 500mila euro.

Lisa Zancaner

