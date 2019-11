Porta a porta, nasce la maxi-piazzola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOUDINE Nella zona est di Udine arriverà una nuova ecopiazzola, di quasi 6mila metri quadrati. La giunta vuole realizzare un centro di raccolta per ognuna delle quattro aree della città: ai due esistenti, quello a nord (in via Rizzolo) e quello a sud (in via Stiria) se ne aggiungeranno quindi altri due a ovest e a est. Per la seconda, in particolare, Palazzo D'Aronco ha già individuato l'area e proprio oggi presenterà domanda alla Regione per accedere ai fondi messi a disposizione chiedendo 698mila euro. IL DETTAGLIO«Desideriamo...