Porta a porta, la protesta sotto le finestre del municipio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE Il grande timore di strade e marciapiedi bloccati dai bidoncini non c'è stato. Normale, secondo la Net che valuta con soddisfazione il primo giorno di porta a porta; non bene, invece, per i Consumatori Attivi secondo cui alla nuova raccolta non ha partecipato il 90% dei cittadini. Ieri, ha debuttato nella 2a Circoscrizione il sistema di differenziata spinta. Alcune criticità ci sono sicuramente state: pochi, infatti, i bidoncini dell'umido esposti; molti cittadini hanno lasciato le immondizie in strada e i pochi grandi...