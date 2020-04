LA PROPOSTA

UDINE Un corridoio tra Friuli e Carinzia, regioni virtuose al tempo di Coronavirus. Questo il sogno di chi pensa che l'attuale gestione dei confini rischia di causare più danni del virus stesso. «La settimana prossima - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini - faremo un incontro trilaterale tra Friuli, Carinzia e Slovenia per capire meglio come agire. Da una settimana, insieme al presidente Massimiliano Fedriga, stiamo cercando di capire come sbloccare la situazione».

I contatti febbrili proseguono per fare fronte comune e mettere in campo tutte le strategie necessarie, ma l'unica cosa certa è che fino al 4 maggio non cambierà nulla. «Non sapere come saranno allentate le nostre restrizioni non ci aiuta agli occhi dei vicini». Eppure Friuli e Carinzia paiono avanti nella lotta contro il virus: il Land austriaco (dove i malati sono 34) ieri non ha registrato nessuna infezione, mentre i distretti più vicini al confine (Hermagor, Villach e Villach land) da oltre dieci giorni non hanno nuovi infetti.

PROBLEMA ANCHE SOCIALE

Il pensiero va pure alle famiglie che si sono trovate improvvisamente divise. Genitori separati che non hanno più potuto vedere i figli, nonni che non possono più coccolare i nipoti, fidanzati bloccati a cavallo del confine. Tutti costretti a frequentarsi solo con le video chiamate. Così se il Ministero della Salute austriaco ha emesso una direttiva che consente l'ingresso in Austria per Besuch des Lebenspartner (la visita del compagno di vita) senza l'obbligo di quarantena o di certificazione medica anti Covid-19, l'Italia non ha ancora deciso se durante la fase 2 sarà permesso espatriare per coltivare le relazioni di coppia. L'appello verso una soluzione viene anche dagli agricoltori della valle del Gail, che dal 13 marzo non possono più raggiungere i loro pascoli sul versante italiano. «Le mucche, i cavalli e le pecore possono attraversare il confine, noi no. Come prepareremo le malghe?» si chiedono.

EMERGENZA METEO

Intanto la Regione deve fare anche i conti con la siccità che non permette un'adeguata irrigazione dei campi. Una situazione sempre più pesante che mette a rischio falde e maggiori fiumi. «A causa delle condizioni anomale - ha spiegato l'assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier - non è possibile aumentare le utilizzazioni». Necessario il monitoraggio delle portate e la razionalizzazione dell'uso delle acque in attesa delle piogge e di interventi strutturali che consentano al sistema di organizzarsi sul lungo periodo. Il ministero delle Politiche agricole è stato informato della situazione: «Abbiamo chiesto la valutazione della deroga alla norma statale che prevede i danni da siccità come assicurabili, con contributo per i costi sostenuti dalle aziende, e che quindi non rientrano nei casi straordinari per i quali si possono prevedere indennizzi». Problema siccità che colpisce anche la Valcanale.

Emblematico lo scatto di Ivo Pecile che, impegnato insieme a Marco Virgilio nel progetto Ianus, ha immortalato un lago superiore di Fusine in estrema sofferenza. «Così secco non si era mai visto» racconta Virgilio. All'orizzonte non si prevedono precipitazioni risolutive: «Qualche piovasco tra domenica e lunedì. Qualcosa di più tra il 28 e il 30, sperando non siano piogge troppo intense, che farebbero ancora più danni perché non assorbite dal terreno». Neppure la neve in quota sembra poter tamponare la situazione: «Chi pensa possa essere risolutiva non ha capito la situazione. In inverno ha nevicato poco e in particolare il clima secco di gennaio e febbraio con forti escursione termiche ha alimentato l'evaporazione». La nota positiva è che il lago inferiore sembra soffrire meno: «Se continua così, i problemi inizieranno anche lì perché viene alimentato da quello superiore che piano piano si svuota».

Tiziano Gualtieri

