LATISANA Alla scuola manca la banda larga, preziosa come l'aria per le lezioni on line dei ragazzi costretti all'isolamento fiduciario? Nessun problema: l'istituto si attrezza con un ponte radio. Con un doppio risultato: connettività immediata a 100 mega in entrata e altrettanti in uscita, quel che serve per garantire un servizio più che decoroso a chi deve fare scuola da casa, e nessuno spreco di soldi pubblici, visto che la soluzione definitiva (la cablatura) è già un progetto in itinere, ma con tempi non così immediati. Accade all'istituto Mattei di Latisana, dove venerdì pomeriggio il dirigente scolastico Luca Bassi illustrerà i risultati raggiunti, grazie ai fondi anti-covid (usati anche per trasformare laboratori dismessi e magazzini in maxi aule per le lezioni in presenza delle classi extralarge) e agli altri stanziamenti pubblici. Oggi, poi, c'è grande attesa al Mattei, perché dovrebbero arrivare i famosi banchi modello Azzolina che tante discussioni hanno scatenato: «Domani (oggi ndr) arriveranno 40 banchi comprati con il bando di Arcuri, 20 per Latisana e 20 per Lignano: spero che non siano quelli con le ruote. Intendiamoci, nelle scuole che hanno avanzati progetti di ambienti didattici innovativi i banchi a rotelle hanno senso, ma se non ci sono queste progettualità, non servono e potrebbero essere controproducenti, perché magari i ragazzi con le ruote si avvicinano e addio distanziamento. Spero quindi che arrivino i banchi più stretti per aumentare la distanza fra i ragazzi. Se arriveranno quelli a rotelle, ce ne faremo una ragione».

Bassi, che dirige sia l'istituto di Latisana (con 4 indirizzi: due tecnici e due licei) con 400 alunni e il tecnico turistico di Lignano con altri 200, spiega che «dopo il lockdown abbiamo deciso come comunità educante di fare lo sforzo per far ricominciare tutti in presenza senza applicare quei surrogati della didattica con le lezioni on line. Grazie all'interlocuzione con il Comune di Latisana, in particolare con il sindaco, l'ufficio tecnico e l'assessore, abbiamo messo in piedi un ponte radio che ci consente di avere 100 mega in entrata e in uscita. In questo modo anche attraverso il Comune arriva la banda fornita da Insiel, che è fra i partner del progetto. Alcuni mesi fa abbiamo ragionato sulle necessità di connettività legate alla ripresa della didattica. In attesa che Insiel faccia il cablaggio via terra che farà per tutte le scuole mancanti entro 36 mesi, il ponte radio, al netto del covid, consente all'istituto di avere una capacità connettiva performante», spiega il preside. L'intervento «è costato circa 3mila euro. Abbiamo comprato l'apparato con il cofinanziamento statale, grazie agli stanziamenti per la connettività e per le strumentazioni informatiche. Così adesso i ragazzi della scuola - due o tre casi fra Latisana e Lignano - che si trovano in isolamento fiduciario o in quarantena perché, pur non essendo positivi, hanno dei parenti contagiati, possono cominciare la didattica a distanza personalizzata che i genitori ci hanno chiesto di attivare».

Ma al Mattei hanno fatto di più: «Abbiamo restituito alla finalità didattica alcuni ambienti prima utilizzati come magazzini, oppure dei laboratori dismessi, che hanno una metratura anche di 80-90 metri quadri. Abbiamo ricavato 6 maxiaule per ospitare le classi particolarmente numerose in sicurezza: l'intervento, sostenuto anche con i soldi covid dello Stato, ci è costato qualche migliaio di euro. Anche l'Edr ha sostenuto parte delle spese. C'è stata molta concordia fra scuola, imprese ed enti locali». Al Mattei, infine, «sono finiti anche i lavori finanziati da Edr per la messa a norma dell'intero edificio per ottenere la Scia antincendio». I deputati pentastellati Luca Sut e Sabrina De Carlo sottolineano come il decreto interministeriale dei dicasteri a Istruzione ed Economia assegni al Fvg oltre 17,5 milioni per l'edilizia scolastica. Nella nostra regione il decreto prevede «2.725.336 euro per la provincia di Gorizia, 4.287.520 per quella di Pordenone, 3.159.873 per Trieste e 7.405.667 per Udine».

