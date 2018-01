Pompiere e carabiniere rischiano di essere travolti da un'auto impazzita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAOVARO Hanno rischiato di essere travolti da un'auto impazzita un vigile del fuoco e un carabiniere che stavano rilevando un incidente accaduto nella notte nel centro del comune di Ovaro, sulla regionale 355, in direzione Comeglians. Solo la prontezza del pompiere e del militare dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo, che si sono scansati di corsa gettandosi a terra, ha impedito che venissero investiti dalla vettura. Vedendola arrivare ad alta velocità i due si erano sbracciati in ogni modo per segnalare all'autista la loro presenza...