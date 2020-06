Il maltempo si è fatto sentire ieri pomeriggio, in Friuli, con forti e improvvisi temporali che hanno causato un brusco abbassamento delle temperature e provocato danni alle colture e allagamenti, con grandinate che si sono abbattute sulla fascia pedemontana a Nord di Udine: a Magnano in Riviera sono caduti 56,8 millimetri di pioggia nell'ultima ora, a Tarcento 52,8 e 48,6 a Treppo Grande, ma colpite anche Gemona, Buja Nimis, Savorgnano al Torre, Tricesimo, Pagnacco e Reana del Rojale, con strade trasformate in fiumi, garage e scantinati allagati, smottamenti, blackout elettrici temporanei, con i corsi d'acqua che si sono ingrossati e stanno creando numerosi problemi. Al centro commerciale Città Fiera di Martignacco, il crollo di un lucernaio ha portato alla chiusura precauzionale di una delle aree giochi riservate ai bambini. Decine gli interventi delle quattro squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Udine, i distaccamenti di Gemona, San Daniele, Codroipo e personale in supporto dal comando di Gorizia. Gli interventi riguardavano allagamenti dovuti a esondazioni di corsi d'acqua e reti fognarie che non riuscivano a smaltire la notevole quantità d'acqua dovuta alle intense precipitazioni. Allagati cantine, autorimesse e scantinati e alcuni alloggi.

