UDINE Caffaro Industrie dona al Comune di Torviscosa un'opera dell'artista Angelo Biancini. Dieci anni fa la famiglia Bertolini acquistava lo stabilimento friulano, consolidando il rilancio dello storico sito produttivo chimico avviato nel 2002 dal Gruppo Bracco. Per celebrare questa ricorrenza, la società ha deciso di donare al Comune di Torviscosa un'opera dell'artista Angelo Biancini sita all'interno del sito produttivo: una scultura in ceramica di 965 per 235 centimetri, collocato nella sala delle turbine dell'ex centrale elettrica a carbone inaugurata nel 1963 (anno di realizzazione del pannello) e attualmente non accessibile al pubblico. Con questa donazione alla città Caffaro Industrie spa ha voluto ringraziare simbolicamente tutti gli stakeholder che hanno contribuito al processo di crescita dell'azienda: in primis le maestranze, il Comune di Torviscosa, tutti i soci industriali (Gruppo Bracco, Friulia spa, Gestioni Industriali) e la Regione. Attualmente Caffaro Industrie spa ha un fatturato di circa 45 milioni di euro nella chimica fine, mentre il fatturato aggregato globale a Torviscosa realizzato del Gruppo è di 84 milioni, con 192 dipendenti.

