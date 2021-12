LA VICENDA

UDINE Si è fatta viva la soccorritrice che per prima aveva prestato aiuto al poliziotto investito e poi deceduto sabato mattina sull'Autostrada A23. La donna nella serata di lunedì ha risposto all'appello lanciato dai colleghi dell'agente, l'assistente capo Maurizio Tuscano. Si tratta di una donna medico, residente in Carnia e in servizio all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La dottoressa dopo aver letto online la richiesta diramata dalla Questura, ha contattato il comando della Polstrada di Udine, a confermarlo ieri il comandante Alessandro De Ruosi. «Ci tenevamo a ringraziala per lo slancio altruistico dimostrato intervenendo in quel frangente in cui si sono vissuti momenti di paura - ha spiegato De Ruosi -. Dopo la chiamata ricevuta, nei prossimi giorni la incontreremo», ha assicurato, per testimoniarle di persona la gratitudine, seppur in un frangente di estremo dolore per la perdita del collega.

IL MEDICO

La dottoressa, libera dal lavoro sabato mattina, si stava dirigendo verso la montagna ma non ha esitato a fermarsi vista la situazione. Tutti quelli che si sono trovati sul posto in quel frangente hanno descritto una scena impressionante, riferendo però della presenza di questa donna che si è davvero prodigata in ogni modo ed oltre ogni immaginabile sforzo per cercare di tenere in vita Tuscano fino all'arrivo dell'auto medica e dell'autoambulanza. A quel punto, forse per discrezione, dopo aver salutato i colleghi giunti con l'ambulanza ed aver lasciato il campo a loro, la dottoressa si è allontanata dal luogo dell'incidente. Una persona silenziosa ma estremamente determinante che tutta la Polizia di Stato di Udine ed in particolare la Polizia stradale vuole personalmente ringraziare per lo slancio altruistico dimostrato. I

AUTOPSIA

Intanto la Procura di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo dell'assistente capo Maurizio Tuscano, 58 anni, originario di Moggio Udinese ma residente con la moglie e il figlio a Venzone, che sarà effettuata domani. Solo dopo, l'Autorità giudiziaria potrà concedere il nulla osta per i funerali che saranno celebrati in forma solenne probabilmente sabato mattina, in duomo a Udine dove gli spazi ampi consentono più agevolmente il rispetto della normativa anticovid. Annunciata la presenza anche delle autorità nazionali che si erano subito strette ai colleghi e alla famiglia del poliziotto.

AUTOSTRADA

Nella mattinata di ieri l'Autostrada A23 ancora una volta scenario di un incidente. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio, poco dopo le 7 sono stati chiamati ad intervenire, nel tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione sud, all'altezza dell'area di servizio di Campiolo, nel territorio del comune di Moggio Udinese, perchè un mezzo pesante, forse a causa di un colpo di sonno del conducente, è andato ad impattare sul guardrail, provocando poi una importante perdita di carburante. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato la strada. Sul posto anche il personale dell'autostrada e la Polizia Stradale. Illeso l'autotrasportatore.

