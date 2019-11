CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAUDINE Uno straniero, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, che aveva collezionato ben tre alias, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato della Questura udinese. Dopo una sentenza del tribunale di Udine, che ha sostituito la pena detentiva con l'espulsione per 7 anni dall'Italia, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Ronchi per essere imbarcato su un volo diretto verso la Georgia.Il georgiano di 31 anni è stato portato in aeroporto il 7 novembre scorso dali agenti friulani, dopo gli accertamenti...