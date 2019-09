POLIZIA UDINE Torna in carcere un altro degli indagati dell'operazione antidroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIAUDINE Torna in carcere un altro degli indagati dell'operazione antidroga Magnolia condotta la scorsa primavera dalla Polizia per contrastare lo spaccio nella zona di borgo stazione a Udine. È un cittadino marocchino di 21 anni, senza fissa dimora, che nei mesi scorsi aveva violato ripetutamente la misura del divieto di dimora in città. La Polizia lo stava cercando da metà maggio. Un agente della Squadra Volante lo ha riconosciuto lunedì pomeriggio in via Roma. Il giovane era emerso nel corso dei lunghi mesi di indagine con cui, da...