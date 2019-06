CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAUDINE Agenti della Questura di Udine hanno salvato un cane agonizzante per le temperature elevate, chiuso in un'auto in sosta da alcune ore sotto il caldo torrido. L'allarme è stato dato da alcuni passanti mercoledì verso le 12 alla sala operativa della Questura: i cittadini hanno segnalato la presenza di un cane rinchiuso all'interno di un veicolo parcheggiato lì da alcune ore.Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno subito percepito la gravità della situazione, trovando effettivamente un suv, con targa britannica,...