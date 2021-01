POLIZIA POSTALE

UDINE Quattro arresti e 18 denunce per pedopornografia e altre otto denunce per l'adescamento di minorenni. Non sono mancate le diffamazioni on line e le minacce e molestie, che hanno portato rispettivamente a 15 e dieci denunce. E ancora quattro denunciati per atti persecutori, sei per il Revenge Porn e 50 per truffe on line e frodi informatiche. Questo il bilancio 2020 della Polizia postale del Friuli Venezia Giulia, che si è trovata alle prese con una serie di crimini segno dei tempi. L'operazione Revenge Porn ha riguardato una giovane che si è rivoltata alla Polizia Postale di Udine, dopo essere stata contattata su Messenger da uno sconosciuto che ha pubblicato delle sue foto mentre posava nuda, indicando anche nome e cognome. Tramite apposita strumentazione forense, gli agenti sono riusciti a individuare il soggetto, un tatuatore non professionista. Nell'ambito della lotta al contrasto dello sfruttamento sessuale minorile online il Compartimento regionale ha portato a termine l'operazione Noodles, che ha consentito agli investigatori di Trieste e Udine di identificare diversi soggetti responsabili di apologia e istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, fino all'arresto di una persona nella provincia di Viterbo e al sequestro di migliaia di file dal contenuto pedopornografico e molteplici dispositivi informatici. Nell'ambito della cooperazione internazionale si segnala l'operazione Pepito che ha portato alla denuncia di 13 persone per detenzione di materiale pedopornografico. Un giovane goriziano è stato denunciato per adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico, in seguito alla denuncia di una minorenne su Instagram. Durante il monitoraggio della rete da parte degli investigatori della polizia postale di Trieste sono stati inoltre individuati alcuni soggetti che nel web, approfittando della pandemia, cercavano di indurre altri internauti a forme di protesta violente e generalizzate. A livello generale nel 2020 si è registrato un aumento di circa il 110% dei reati relativi allo sfruttamento sessuale e dell'adescamento di minori online, per i quali sono stati eseguiti 69 arresti e denunciate 1.192 persone in tutta Italia. Dall'inizio della pandemia di coronavirus, la Polizia postale ha intensificato il monitoraggio della rete. Con la sospensione delle attività scolastiche e la conseguente attivazione della didattica a distanza, molte sono state le segnalazioni relative a episodi di intrusione nelle piattaforme dedicate alla formazione degli studenti. La Polizia postale ha svolto un assiduo monitoraggio. Altro fenomeno emergente del periodo in esame, il fenomeno del falso trading online (358 casi trattati con oltre 20 milioni di euro di danno) che ha visto aumentare a dismisura la perdita di ingenti capitali verso Paesi esteri, con la prospettiva di facili guadagni derivanti da investimenti sicuri e poi ancora le fake news: sono stati individuati 136 eventi, riconducibili al fenomeno della disinformazione.

