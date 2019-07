CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA LOCALEUDINE Soldi in più in busta paga per gli agenti della Polizia locale che saranno disponibili a lavorare anche la sera nel weekend e in altre giornate programmate da luglio a dicembre. Il progetto strategico del comando udinese, che prevede 78 pattuglie con 3 operatori ciascuna (con un compenso di 160 euro lordi in busta paga per la prestazione dalle 20 alle 24), prevede alla voce valutazione la seguente frase «il progetto è valutato con il raggiungimento di almeno 800 accertamenti contravvenzionali». L'amministrazione a suo...