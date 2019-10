CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA LOCALEUDINE Il prossimo anno, la Polizia Locale avrà l'unità cinofila. Palazzo D'Aronco sta infatti lavorando per implementare il corpo anche sotto questo aspetto, come annunciato ieri dal comandante Eros Del Longo, durante la cerimonia per i 153 anni dalla fondazione. La maggioranza accoglierà la mozione presentata dal consigliere Antonio Pittioni (Fdi) sul tema ha aggiunto l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani -, e poi procederemo: stanzieremo i fondi per il mezzo, i cani e l'addestramento degli agenti. Non si tratta però...