POLIZIA LOCALE

UDINE (cdm) Ammontano a quasi 2,7 milioni le sanzioni per violazione del Codice della strada accertate dal Corpo di Polizia locale di Udine, stando al calcolo fatto, come norma prevede, a metà dicembre di quest'anno, che poi andrà aggiornato alla data del 31. In particolare, secondo il report estrapolato dal programma gestionale delle contravvenzioni in dotazione al Comando di via Girardini, dal 1. gennaio di quest'anno al 15 dicembre scorso, come annota il comandante Eros Del Longo, i proventi delle sanzioni accertati, al 15 dicembre scorso, arrivavano alla cifra di 2.696.919,25 euro per i verbali da violazione del codice della strada, cui vanno aggiunti 5.466,67 euro per violazioni a leggi diverse e 102.636,33 euro per le contestazioni formalizzate in materia di polizia amministrativa e commerciale da imprese. L'accertamento al 31 dicembre, invece, sarà fatto con un provvedimento successivo

CREDITI

L'armonizzazione contabile, in vigore dal 2015, prevede che vadano accertate per l'intero importo anche le entrate di dubbia e difficile esazione, come ad esempio le multe per violazione del Codice della strada. Per questi crediti, infatti, viene costituito un apposito accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a questo fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Nel bilancio di previsione, infatti, è stanziata un'apposita posta (proprio riservata ai crediti di dubbia esigibilità) il cui ammontare è determinato a seconda dell'entità delle somme che si ritiene si formeranno durante l'esercizio e all'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Una premessa fondamentale, visto quel che accade con una certa - purtroppo - regolarità, soprattutto negli ultimi anni.

I PRECEDENTI

I precedenti insegnano, visto che, solo per fare qualche dato, nel 2018, degli oltre 4 milioni di euro di multe comminate dalla Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale (di cui allora faceva ancora parte il Corpo udinese, che poi ha riconquistato la sua autonomia), solo un terzo risultava pagato all'inizio del 2019, ossia 1,390 milioni su 4,140. A Udine in particolare nel 2018 erano stati spiccati verbali per quasi 4,02 milioni di euro (una cifra maxitaglia, anche complici le multe affibbiate per le telecamere ai varchi ztl), ma, sempre all'inizio di quest'anno, di quella cifra risultava incassato un importo pari a circa un terzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA