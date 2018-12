Polizia locale, si cambia Ercolanoni finisce all'Uti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Via dalla Polizia locale, Fanny Ercolanoni lavorerà nella segreteria generale dell'Uti. L'attuale comandante dei vigili, infatti, cambierà ruolo dal 1° gennaio 2019. A decretarlo, una delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Unione territoriale datata 30 novembre, secondo la quale non servirà più un dirigente per i vigili urbani dell'Uti.La decisione è stata presa sulla base del fatto che, con l'inizio del 2019, il Comune di Udine si riprenderà, tra le altre competenze, la gestione della polizia locale e amministrativa; con...