UDINE Entro la metà dell'anno, a Udine sarà operativa l'unità cinofila della polizia locale, il primo corpo municipale in regione a dotarsi dei cani antidroga. Gli animali, due pastori tedeschi, sono stati acquistati a fine 2020 con un investimento di circa 11.400 euro; altri 19mila euro circa serviranno invece per la formazione di quattro agenti, due come conduttori e altrettanti come sub-conduttori. Nel frattempo, ieri la giunta ha approvato il regolamento che definisce come opererà il nuovo nucleo. L'unità sarà impiegata in particolare per la ricerca di sostanze stupefacenti; per il controllo di parchi, giardini, argini e immobili; per la difesa del conduttore o altri operatori di polizia locale da aggressioni e per il contrasto a minacce, resistenze oppure per immobilizzare persone e sventare fughe di delinquenti. Opererà di norma sul territorio comunale, anche in supporto alle altre unità del corpo o di organi di polizia statali che ne facciano richiesta.

Il conduttore, in quanto titolare di una specifica preparazione tecnica, sarà l'unico soggetto che può decidere se impiegare o meno il cane nello specifico intervento. Le spese di mantenimento e assistenza veterinaria saranno a carico del Municipio, così come polizza assicurativa contro i danni procurati a terzi dagli animali. Palazzo D'Aronco ha anche acquistato un veicolo speciale attrezzato per il trasporto ed il ricovero dei cani da utilizzare durante l'espletamento dei servizi.

«I cani ha spiegato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -, vivranno con i loro conduttori. Quando non saranno in servizio, saranno ospitati in un'apposita struttura realizzata nella rimessa della polizia locale del capoluogo. Quando non saranno più idonei al servizio, potranno essere adottati dai conduttori oppure, in caso di impossibilità, concessi ad associazioni. Infine, in caso non ce ne siano di interessate, potranno essere assegnati a privati, che non abbiano riportato condanne penali o non siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza».

Nel caso il conduttore smetta di lavorare per il Comune di Udine, inoltre, potrà chiedere che il cane divenga di sua proprietà: l'amministrazione potrà accogliere la richiesta (e chiedere un indennizzo) oppure riassegnare l'animale ad un altro conduttore.

«Udine ha commentato il sindaco Pietro Fontanini -, è l'unica in regione ad essersi dotata dei cani antidroga. Purtroppo, infatti, anche la nostra città è toccata dalla piaga dello spaccio. I cani potranno essere utili anche per la situazione di Borgo Stazione: c'è gente che arriva con i treni e scende a Udine in cerca di clienti; i cani saranno pronti ad annusarli e individuarli».

Come ha ricordato lo stesso Ciani, la decisione di istituire il nucleo cinofilo, inserito nel Regolamento della polizia locale approvato a fine ottobre, è figlio di una mozione sostenuta in particolare da Fratelli d'Italia (a presentarla fu il consigliere comunale Antonio Pittioni) e dalla Lega, approvata in consiglio comunale già nel dicembre del 2019.

