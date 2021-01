POLITICHE GIOVANILI

UDINE Nuovi progetti a favore dei giovani. Palazzo D'Aronco cerca, infatti, partner per partecipare al bando Anci Fermenti in comune, grazie al quale la città potrà ottenere fino a 120 mila euro per finanziare attività per le nuove generazioni. Il Comune, su iniziativa del consigliere delegato ai centri di aggregazione giovanile, Luca Onorio Vidoni, ha infatti pubblicato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse, in modo da raccogliere le proposte delle realtà associative, valutarli e partecipare in partnership per ottenere i fondi messi a disposizione dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani. All'avviso del Municipio potranno rispondere associazioni giovanili, enti pubblici e privati, e associazioni del terzo settore a forte componente giovanile, che dovranno inviare i loro progetti all'indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it, entro le 9 di lunedì prossimo (il testo è consultabile sul sito del Comune). Il bando Anci, che scade il 29 gennaio, attua l'accordo, stipulato il 20 dicembre 2019, fra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Anci stesso, per l'utilizzo della quota del fondo per le Politiche giovanili. I fondi complessivamente destinati a Fermenti in comune sono 4 milioni e 960 mila euro e servono a supportare l'avvio (o il rafforzamento) di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità. La progettualità giovanile è intesa, infatti, come un fattore determinante per contribuire all'innovazione e allo sviluppo locale. Come detto, il Comune di Udine, che dovrà contribuire almeno al 20 per cento della spesa complessiva del progetto, potrà richiedere una cifra pari a 120mila euro. «Abbiamo dovuto scegliere - ha precisato il consigliere Vidoni -, tra le cinque aree tematiche indicate nel bando e abbiamo optato, anche in relazione alla particolarità del momento che stiamo attraversando e che vede nei giovani una delle categorie che maggiormente ne stanno facendo le spese, quelle relative a Inclusione e Partecipazione e alla Formazione e Cultura. Il progetto coinvolgerà quindi lo spazio delle Officine giovani, che è nostra intenzione ripensare, alla luce delle nuove dinamiche che stanno radicalmente trasformando il mondo dei teenager rispetto a pochi anni fa. Ritengo - ha concluso Vidoni - che questa sia, per la nostra città, un'opportunità da non lasciarsi scappare». Il consigliere comunale ha infine ringraziato il sindaco Fontanini per l'attenzione riservata a questa iniziativa e tutte le associazioni che decideranno di partecipare. Lo stesso primo cittadino ha auspicato che le associazioni si attivino per partecipare e dare corpo al bando con le loro proposte, così da poter beneficiare del finanziamento.

