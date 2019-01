POLITICA UDINE Mancano quattro mesi alle elezioni europee e alle amministrative

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAUDINE Mancano quattro mesi alle elezioni europee e alle amministrative in più di cento Comuni del Friuli Venezia Giulia, ma la campagna elettorale è già ben avviata non solo per l'appuntamento più politico, quello europeo, ma anche, e forse soprattutto, per quello locale. Un saggio delle energie che le formazioni sembrano disposte a mettere in campo lo si è avuto ieri, quando pressoché in contemporanea c'erano rappresentanti di ogni partito impegnati in eventi sul territorio. Forza Italia, dopo gli annunci, è scesa in piazza con...