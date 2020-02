POLITICA

UDINE (Al.Pi.) Stefano Salmé si dimette da presidente di Udine Est-Di Giusto. Ad annunciarlo è stato direttamente l'interessato, dopo che martedì sera, al consiglio di quartiere convocato per discutere l'ipotesi di una grande piazzola ecologica al Peep Est, non si sono presentati gli assessori invitati. L'assenza di Silvana Olivotto (ambiente) e di Antonio Falcone (quartieri), o di loro eventuali delegati, ad una riunione in cui si discuteva di temi così importanti per i cittadini commenta l'ex presidente -, è il segno più evidente del totale disinteresse di quest'amministrazione nei confronti di Udine est e del quartiere Di Giusto. D'altronde, già da diverso tempo Salmè marca la sua distanza dalle scelte dell'esecutivo di Fontanini (che, per fare il rimpasto di giunta, aveva sacrificato sua moglie Daniela Perissutti): l'ex presidente critica Palazzo D'Aronco per la mancata informazione a consiglio e residenti sul progetto della stazione ecologica noncurante dice -, dell'evidente volontà della popolazione di essere coinvolta nelle scelte di grande impatto, così come l'annuncio che nella zona est saranno mantenuti, in via sperimentale, i cassonetti su strada così quando tutta la città avrà il porta a porta, il Peep est diventerà il ricettacolo del turismo dei rifiuti, una sorta di discarica potenziale per gli incivili impuniti. Con lo stesso disprezzo verso la popolazione del quartiere continua il segretario di Io Amo Udine -, sono state bocciate anche tutte le proposte che cercavano di dare un contributo: dalla quella di una piccola isola ecologica rionale in via Zilli, all'ipotesi di sperimentare, partendo proprio dal nostro quartiere, i cassonetti intelligenti con microchip identificativo. Salmè ricorda anche il binario morto su cui è la dimissione dei passaggi a livello che dividono Udine est dal resto della città, la pervicace volontà di abbattere Cascina Mauroner, e il progetto Experimental City, che non ha visto partire nemmeno i primi lavori di urbanizzazione utili a non perdere i finanziamenti pubblici già stanziati. Sono queste conclude -, le ragioni che mi inducono a rassegnare le mie dimissioni da presidente.

