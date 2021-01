A gennaio circa 900 euro in più nella busta paga dei lavoratori del Città di Udine: lo rende noto l'azienda stessa in una nota. Un premio complessivo di 250 mila euro ai dipendenti del Policlinico come ringraziamento per l'impegno profuso nel 2020. È con questo gesto simbolico, ma anche molto concreto, che la proprietà e la direzione del Policlinico hanno deciso di ringraziare i propri dipendenti per il lavoro, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrato in un anno complesso e difficile come quello appena trascorso a causa del Covid-19.

«Nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia, vi siete distinti per spirito di collaborazione e senso del dovere verso i pazienti. - ha dichiarato il presidente e amministratore delegato del Policlinico, Claudio Riccobon, rivolgendosi ai lavoratori in una lettera -. Avete saputo gestire e riorganizzare con grande responsabilità i piani di lavoro personali e di gruppo non solo per recuperare le attività rinviate in primavera, ma anche per sostituire i colleghi assenti per malattia o quarantena, senza che la qualità del lavoro ne abbia risentito».

Il riconoscimento, che interesserà 240 dipendenti, sarà erogato con la retribuzione di gennaio in misura proporzionale a chi ha preso servizio nel corso dell'anno. Il premio (mediamente di 900 euro a testa) è pari alla metà della retribuzione base lorda del livello di appartenenza.

