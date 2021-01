IL QUADRO

UDINE Nove persone arrestate e 687 indagate a fronte di 7.861 pattugliamenti in stazione, 894 lungo la linea e 1.429 a bordo treno per oltre 47mila persone controllate. Sono i numeri che riassumono le attività del Comparto di Polizia ferroviaria nelle stazioni del Friuli Venezia Giulia durante il 2020. L'anno scorso sono stati disposti 613 servizi di pattugliamento antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli, mentre i servizi di vigilanza a bordo treno sono stati complessivamente 2907. Sono state inoltre condotte 21 operazioni che, unite alla normale attività, hanno portato a controllare 4.623 veicoli ed elevare 330 contravvenzioni per violazione del Codice della strada e del Regolamento di Polizia ferroviaria. Sono continuati anche i servizi congiunti di vigilanza sui treni transfrontalieri in concorso con la Polizia di Frontiera e con la Polizia Austriaca nella stazione ferroviaria di Tarvisio Boscoverde che, assieme a quelli ordinari, hanno permesso di rintracciare complessivamente 87 stranieri in posizione irregolare. Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, infine, gli operatori della Polfer Fvg hanno portato avanti il progetto Trai...to be cool incontrando durante l'anno circa 800 studenti degli istituti scolastici della Regione per sensibilizzare alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario. A Udine invece si è arrivati a rintracciare in Spagna, un 43enne cittadino albanese che deve scontare una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, a seguito di un cumulo di condanne dei Tribunali del capoluogo friulano e di Treviso, per reati commessi tra il 2004 e 2005. Il 28 dicembre, la Polizia spagnola ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo. In particolare il 43enne si è reso responsabile di una rapina in villa nella Bassa friulana. Nella notte, assieme ad altri due complici, aveva rubato denaro in contanti, ma il proprietario dell'abitazione, svegliato dai rumori, aveva sorpreso il trio. Per assicurarsi la fuga, ladri lo avevano ferito anche tentando un investimento con l'auto. A seguito del provvedimento di carcerazione, le lunghe e articolate indagini della Polizia di Stato di Udine hanno permesso di scoprire che l'uomo aveva lasciato il Paese. Quindi, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato rintracciato in Spagna, a La Coruña, dove è stato arrestato. Sono in corso le procedure estradizionali. Nella tarda mattinata di ieri infine il soccorso alpino è intervenuto nelle Valli del Natisone presso la località di Puller perché un uomo di Vernasso del 1960 ha avuto un malore per affaticamento durante una passeggiata con il figlio nei boschi nel suo comune. L'elisoccorso era momentaneamente impegnato e così i tecnici della stazione di Udine si sono attivati con due squadre di terra. L'uomo è poi stato recuperato dell'elisoccorso.

