Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLEMICAUDINE C'è chi lo ha già battezzato il Babbo Natale sbronzo. Fatto sta che l'installazione natalizia in piazza Libertà non è passata inosservata e sui social sono piovute molte critiche. L'amministrazione, però, assicura che l'allestimento è ancora da completare e risponde anche ai commenti sarcastici dell'opposizione. Il paffuto e barbuto Santa Claus, posizionato in un recinto allestito sul plateatico della piazza centrale della...