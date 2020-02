POLEMICA

UDINE (al.pi.) È guerra aperta, ormai, nel consiglio di quartiere Laipacco-San Gottardo, una guerra portata avanti a colpi di richieste di dimissioni, convocazioni di riunioni e procedure di revoca. Tutto è iniziato a gennaio, quando cinque consiglieri (Caterina Casonetto, Miriam Di Vico, Gabriele Signor, Matteo Della Rossa e Riccardo Costantini) hanno presentato una mozione di sfiducia alla presidente Anna Chiarandini che però non è mai stata discussa: la vicepresidente Di Vico aveva convocato il consiglio per il 10 febbraio, ma la seduta è saltata perché Chiarandini non ha aperto la sede della circoscrizione; alla riunione, infatti, volevano partecipare anche alcuni cittadini e la sala poteva accogliere solo 10 persone: secondo la presidente, quindi, c'era il rischio sicurezza. La sua decisione, ovviamente, non è stata apprezzata dai consiglieri: sette degli otto membri dell'assemblea di quartiere (ai cinque già citati si sono aggiunti Alex Basso e Renato Cigalotto) hanno firmato una lettera definendo l'episodio come gravissimo e contrario a qualsivoglia principio di democrazia, e annunciando di dissociarsi da ogni futura azione della presidente fata a nome del consiglio senza il nostro preventivo assenso. E, di nuovo, la vicepresidente ha convocato una seduta per il 19 febbraio: in quell'occasione, prima si voterà sull'ammissibilità della mozione di sfiducia (bypassando quindi il problema di irregolarità sollevato da Chiarandini), poi, in caso di voto positivo, si voterà la mozione vera e propria; la riunione si terrà a Palazzo D'Aronco. Ma ecco il contrattacco della Chiarandini: la presidente, ieri, ha attivato la procedura di decadenza per due consiglieri (Alex Basso e Riccardo Costantini) e quella di revoca per la vicepresidente Di Vico.

