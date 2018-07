Pochi medici la Regione corre ai ripari con 2,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀUDINE «Vista la preoccupante carenza di medici, abbiamo fatto uno sforzo per finanziare il maggior numero di contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica, portandoli a 22 per quest'anno accademico». Così l'assessore regionale Riccardo Riccardi, ha motivato la decisione assunta dalla Giunta ieri, su sua proposta, di destinare 2,5 milioni a sostegno della formazione specialistica, aumentando di 2 contratti quelli che in un primo momento erano stati programmati. «Il nostro intento è di sostenere le Scuole di specialità...