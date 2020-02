LE INDUSTRIE

UDINE Crisi dell'approvvigionamento dalla Cina? Per i grandi brand dell'impresa friulana o il problema non si è posto, date le commesse pluriannuali, o è in via si risoluzione perché i cinesi hanno ripreso a produrre e anche a far arrivare in Europa il prodotto. Piuttosto è capitato di dover bloccare qualche fornitura dalle zone rosse italiane. Ma è la gestione dell'aspetto sanitario che, tra qualche imprenditore, fa sorgere osservazioni: ci sono state indicazioni precise, infatti, per scuole, manifestazioni sportive, incontri ma è il senso dell'intervento -, è mancato un coordinamento per la gestione dell'aspetto sanitario nelle aziende, lasciando la questione in capo alle singole realtà. Alla Pmp Group di Coseano, un migliaio di dipendenti di cui 400 in Friuli e il resto in otto stabilimenti nel mondo, le disposizioni sono state univoche: «Vietato l'ingresso alle persone provenienti dalle zone rosse spiega il presidente Luigino Pozzo -, invitati i lavoratori con sintomi a restare a casa e sensibilizzati i dipendenti a rendere noti eventuali contatti avute con aree e soggetti a rischio». Una linea maturata anche dall'esperienza vissuta direttamente in Cina, dove il Gruppo ha due stabilimenti, a 800 chilometri da Wuhan. «Siamo stati chiusi fino al 10 febbraio ma ora siamo già attivi al 60% con il personale residente nei centri dove sono insediati gli stabilimenti. A marzo contiamo di tornare operativi al 100%», prosegue Pozzo, che il 27 gennaio scorso aveva fatto rientrare i suoi tecnici e li aveva messi in quarantena prima ancora che fossero emanate le disposizioni governative. «Ora sono tutti rientrati al lavoro e un tecnico è di nuovo in Cina, dove ritengo che tra uno, due mesi del virus non si parlerà più».

Dista da Wuhan 900 chilometri lo stabilimento che la Danieli ha in Cina, precisamente a Changshu nella provincia dello Svzhou, e lì «siamo produttivi all'80% - spiegano dalla direzione risorse umane del Gruppo di Buttrio -. Nello stabilimento cinese si seguono le prescrizioni date dalle autorità locali: misurazione della temperatura all'ingresso e sanificazione degli ambienti più volte al giorno». A Buttrio e in tutti gli stabilimenti dell'Italia del Nord «siamo operativi al 100%, con le raccomandazioni sanitarie contenute nelle disposizioni governative, tra cui stare a casa se non si sta bene e lavarsi le mani spesso con acqua e sapone». Rispettando il decreto regionale, chiuso, invece, il polo formativo che fa capo alla Danieli. Quanto a possibili problemi di approvvigionamento di componenti provenienti dal Sol Levante, «alcun problema rispondono ancora della direzione risorse umane -, lavorando su commesse pluriennali». A Pmp Group, invece, il momento critico è alle spalle. «Ad inizio febbraio, con gli stabilimenti cinesi chiusi abbiamo affrontato la questione grazie al materiale che stava già viaggiando via mare spiega Pozzo -. Ora i flussi sono ripresi, anche se non a pieno regime». A fronte di questo presente, gli imprenditori guardano già al futuro. Dovremo stare molto attenti a gestire il post sostiene Pozzo -, poiché credo che gli interscambi globali in un mese andranno verso la normalità, mentre le ripercussioni maggiori saranno sull'economia locale, legate al turismo e al flusso delle persone. L'Italia vive di turismo e di Cina, dovremo stare attenti a come ci relazioneremo con quella popolazione». A soffrire, però, potrebbe essere anche l'export quanto meno europeo. Alcune aziende estere hanno già chiesto molte garanzie a fornitori friulani, ora preoccupati che questi soggetti possano rivolgersi a concorrenti diretti situati soprattutto in Austria e Germania.

Antonella Lanfrit

