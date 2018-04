Playstation ordinata on line e mai arrivata Un denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAGGIROTARVISIO Esperto della truffa on line si prende gioco dell'acquirente non recapitando la playstation per cui era stata già versata una caparra, ma viene scovato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Tarvisio. A buttarsi a capofitto nella fitta rete degli annunci sul web, questa volta era stata una ragazza della Valcanale. La giovane ha trovato quasi subito trovato un'inserzione pubblicata in un noto portale dell'e-commerce tra privati e ha risposto all'annuncio. Ha versato la caparra e il venditore si è...