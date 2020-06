LA SANITÀ

UDINE Salta quest'anno il Congresso provinciale dell'Afds. Così ha deciso il Consiglio direttivo e, visto il perdurare dell'emergenza, ha deciso anche di tenere l'assemblea annuale in un locale idoneo a ospitare i circa 400 delegati. Calendari che si rivedono a causa del Covid, ma che non fanno venire meno l'affezione dei donatori, tant'è che, durante il consiglio, il vicepresidente, relazionando sulle donazioni, ha espresso soddisfazione per i significativi aumenti soprattutto nel plasma.

Un dato che ieri è stato confermato dall'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo proprio all'incontro promosso dall'Associazione friulana donatori di sangue e tenutosi a Udine in occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue. Assieme a Riccardi vi hanno preso parte il neo-eletto vicepresidente della Fidas, Roberto Flora assieme ai vertici dell'Afds, il sindaco Pietro Fontanini e il prefetto Angelo Ciuni: «Il Friuli Venezia Giulia - ha infattyi sottolineato Riccardi - è in testa tra le realtà italiane per la disponibilità di plasma, con un incremento del 41% delle donazioni nei primi cinque mesi del 2020: si tratta di un aumento registrato proprio nel periodo dell'emergenza, che conferma l'efficacia del lavoro dell'Associazione friulana donatori di sangue».

I DONATORI

Un plauso, dunque, da parte dell'Afds a tutti i donatori e a tutte le sezioni «per l'impegno dimostrato in questi mesi». Donatori sempre attivi, dunque, ma anche per loro cambia qualche regola. Oggi, infatti, come dal parrucchiere o al ristorante è obbligatoria la prenotazione anche per donare. «La prudenza deve accompagnarci ancora spiega il direttore del Dipartimento di Medicina trasfusionale di Udine, Vincenzo De Angelis ; quindi, anche nel caso delle donazioni di sangue, bisogna prenotarsi, per evitare assembramenti. Senza prenotazione non si dona, è un modo per tutelare la propria salute e quella degli altri»

E sono addirittura aumentati i posti disponibili, 80 al giorno durante la settimana e 50 la domenica: «Non arriviamo mai a questo numero prosegue De Angelis ; quindi, se qualcuno arriva al mattino senza prenotazione, gliela facciamo sul momento e può tornare anche in giornata all'orario prestabilito». Ma sono pochi i generosi donatori che non utilizzano questo metodo: «Bisogna imparare», aggiunge il direttore. Gli orari per le donazioni sono rimasti invariati e, tutto sommato «nel panorama generale i centri trasfusionali sono stati risparmiati dato che il virus non si trasmette attraverso il sangue e questo ci permette di fare gli screening sui donatori solo in base ai sintomi influenzali».

Nulla di nuovo, in realtà e i donatori dimostrano, per primi, un grande senso di responsabilità sapendo di dover essere in piena salute per il sangue che donano. Anche prima del Covid, infatti, con febbre, tosse e raffreddore non si donava e oggi basta seguire qualche regola in più prima di prenotare la donazione: non avere sintomi influenzali, non aver avuto contatti con persone positive o lavorare in strutture Covid e avere un temperatura inferiore a 37,5°.

WEST NILE

Intanto, i centri sono già preparati anche all'eventuale presenza del West Nile virus, come da indicazioni ricevute dal Centro nazionale sangue che si è mosso ancor prima dei piani nazionale e regionale e raccomanda attenzione da giugno a novembre sui donatori sostanzialmente con le stesse regole in vigore lo scorso anno. «Siamo preparati spiega De Angelis : al primo segnale sappiamo come muoverci e iniziamo a fare i test sui donatori. Al momento, il West Nile non è un pensiero».

PLASMA IPER-IMMUNE

Si pensa a fare scorte di sangue, scorte rimpolpate in questo periodo, tanto che non si evidenziano carenze e il centro di raccolta di Udine ha già fatto scorta anche di 50 sacche di plasma iper-immune, donato da chi ha contratto il Coronavirus e poi è guarito, ma che, ad oggi non necessita di essere utilizzato, dato che non si è presentato questo bisogno. Ma che fine farà questo plasma? «Viene conservato a parte fino a 24 mesi dice De Angelis poi diventa un plasma normale che può essere utilizzato com'è sempre stato fatto e inviato alla lavorazione industriale». Grazie la plasma, infatti, si possono aiutare molti malati, dagli emofiliaci ai pazienti che soffrono di disturbi della coagulazione o di deficit immunitari gravi, di malattie neurologiche ed epatiche.

Lisa Zancaner

