IL CASO

UDINE Il Friuli non può fare le ore piccole se si muove sui binari. I viaggiatori protestano: mancano ancora all'appello diverse corse fra Veneto e Fvg in orario serale, «anche se non c'è alcun coprifuoco». Scatta il pressing dei comitati sulle due Regioni.

VIAGGI MANCATI

«Dopo le 21 non è possibile andare da Mestre verso Udine e Trieste, con danno sia per i movimenti interni alle regioni, sia per il pendolarismo del weekend e sia per il movimento turistico nazionale», dicono i comitati dei pendolari friulani. Certo, diverse richieste sono state accolte, ma i trasporti su ferro vanno migliorati, per cui i comitati pensano di «sollecitare gli enti locali competenti non solo in Fvg ma anche in Veneto», sulla falsariga di quanto già accaduto, con una lettera congiunta con altri comitati veneti, per «un sostanziale ritorno alla normalità negli orari. L'orario estivo avrebbe dovuto essere ripristinato così come era stato previsto, giacché non vi sono attualmente restrizioni alla mobilità delle persone. Non esiste alcun coprifuoco serale, anzi si vorrebbe e si dovrebbe incentivare la mobilità anche turistica» del Nordest, Invece oggi, rilevano, se un friulano volesse fermarsi a cena a Venezia «non potrebbe trattenersi la sera per mancanza di treni». Resta poi «anche la criticità del mancato ripristino - almeno nel weekend - delle corse sulla Sacile-Maniago».

IL VUOTO

L'orario estivo, dicono, anche dopo il covid, deve tornare lo stesso. Anzi, in futuro, aggiungono, andrebbero sanate pure alcune criticità annose: «Ad esempio, dopo la soppressione del treno 2838 qualche anno fa, un convoglio utilizzatissimo che partiva intorno alle 21 da Venezia per Trieste, che però si trovava in una fascia congestionata da Frecce e treni a lunga percorrenza, si è creato un vuoto di orario di circa un'ora e quaranta nei collegamenti regionali che non è mai stato risolto. Così, ad esempio da Pordenone a Udine non ci sono corse dalle 21.15 alle 22.55, non essendo consentito ai pendolari salire sui treni a lunga percorrenza». Un altro nodo da risolvere riguarda «la soppressione, da qualche anno, delle ultime corse da Venezia per Udine e Trieste intorno alla mezzanotte». Non solo a beneficio dei turisti, ma anche di arriva a Mestre con le Frecce e ha bisogno di una coincidenza per il Fvg. I pendolari rilevano che «la nostra regione soffre di un accentuato isolamento per il mancato ripristino dei voli da Ronchi per Roma e Milano e di una parte delle Frecce (ma le Fs hanno promesso di rimetterle ndr); avere connessioni più normali e capillari con Mestre è ancora più necessario». I comitati tuttavia sottolineano che con Trenitalia e con la Regione il clima è collaborativo, tanto che diverse richieste sono state accolte. Con oggi infatti vengono ripristinate due corse: «Il 2470 che parte da Venezia alle 22.01 e arriva a Udine alle 23.53 e a Trieste all'1.18, e il treno 2776 che parte da Trieste alle 4.26 e arriva a Mestre alle 6.09. Era stato richiesto da tempo, in particolare, da un gruppo di operai di Marghera». I viaggiatori ritengono «positivo che sia stata mantenuta la corsa Udine-Carnia delle 18.35, richiesta da vari pendolari e normalmente solo invernale».

I SOLDI DA ROMA

Sul fronte tpl, intanto, il Fvg incassa oltre 7 milioni da Roma, che andranno alle aziende per compensare i mancati introiti per il lockdown. Lo rende noto il consigliere del M5S Cristian Sergo. «Con l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata sul decreto interministeriale, vengono assegnati immediatamente alle Regioni 412 milioni di euro per i gestori del tpl. Al Fvg spettano 7.139.914,59 euro. Si tratta di un sostanzioso anticipo di risorse, che corrispondono al 55% dei ricavi certificati nel periodo dal 23 febbraio 2018 al 3 maggio 2018. Altri 88 milioni rappresentano il residuo di fondi da distribuire in fase di riparto definitivo».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

