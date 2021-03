Non cala la guardia delle imprese sul fronte del controllo e del tracciamento e degli screening sui luoghi di lavoro. Intanto Confindustria Alto Adriatico firmerà oggi, con la Regione, il protocollo di attuazione del progetto Ancora più sicuri in fabbrica per le vaccinazioni anti-Covid 19 sui luoghi di lavoro. Si tratterà di capire quali saranno i tempi anche alla luce della riprogrammazione del piano vaccinale dovuto allo stop delle inoculazioni di AstraZeneca anche in regione. Parteciperanno il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, il presidente di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono, i presidenti di Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, Michelangelo Agrusti e Anna Mareschi Danieli, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Medici Cure Primarie Friuli Occidentale e della Cri del Fvg. È prevista anche la presenza della neoministra dei Rapporti con le Regioni Maria Stella Gelmini e del governatore Massimiliano Fedriga. Il ministro sarà in mattinata a Trieste e nel pomeriggio a Palmanova nella sede della Protezione civile. Confindustria Alto Adriatico, già nelle settimane scorse, aveva proposto un piano alla Regione per utilizzare anche le fabbriche come luoghi di vaccinazione. Anticipando quella che è stata poi la decisione di Confindustria nazionale.

