UDINE Chiude in terreno positivo il bilancio della Fuc, la società Ferrovia Udine-Cividale interamente partecipata dalla Regione. Ieri, presente l'assessore regionale alle Partecipate Barbara Zilli, è stato approvato il bilancio 2019 che si chiuso con un utile d'esercizio di 29mila 217 euro. Nominata Emanuela Nonino, designata dal Consiglio regionale, quale sindaco unico e revisore legale dei conti. In tema di realtà deputate alla gestione di servizi sul territorio, ieri l'assessore regionale alle Autonomie, Pierpaolo Roberti, ha fatto il punto sulla strutturazione delle «nuove province», cioè gli Enti di decentramento regionale entrati in funzione ufficialmente il 1° luglio e, in particolare, si è soffermato su quello che dovrà gestire alcune funzioni strategiche sul territorio che fu dell'ex provincia di Udine. «La Regione ha investito sugli Edr e continuerà a farlo ha assicurato incontrando il commissario straordinario e i vertici del Servizio edilizia dell'Edr udinese -, dotandoli del personale necessario per svolgere funzioni determinanti come quella dell'edilizia scolastica, in cui sono stati investiti decine e decine di milioni di euro per l'adeguamento urgente delle strutture su tutto il territorio. Si tratta di strutture strategiche ha proseguito per il sistema dell'istruzione ma anche per il rilancio economico». L'appuntamento è servizio per acquisire le esigenze specifiche del territorio e per approfondire le prospettive del futuro ente. Subito dopo la loro nascita, gli Edr sono stati dotati di dirigenti e ora «la Regione si appresta a continuare l'opera di implementazione del personale», ha assicurato Roberti. La dotazione di personale, ha aggiunto, «dovrà interessare soprattutto l'ente di Udine, che partiva già da una dotazione esigua e deve gestire 85 istituti scolastici e dare avvio a opere per circa 40 milioni», ha concluso l'assessore. Ieri passo importante a Palmanova tra la Regione, attraverso l'Azienda di coordinamento per la salute, e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, poiché per il 2020 le parti hanno concordato di adeguare la convenzione in vigore al nuovo assetto istituzionale e normativo e di allegare il disciplinare modificato secondo quanto emerso nell'incontro. Presenti, con il vice presidente della Regione Riccardo Riccardi, Ads Trieste, Afds di Udine e Pordenone, Avis di Pordenone, Gadas di Torviscosa. La convenzione regola i rapporti tra Arcs, per conto del Sistema sanitario regionale, e le associazioni dei donatori di sangue per coordinare la programmazione dei centri trasfusionali e l'attività di indirizzo delle associazioni verso i donatori; si occupa anche di concordare l'attività di promozione alla donazione, sensibilizzazione, informazione e formazione del donatore.

