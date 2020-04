LA STRATEGIA

UDINE La gente comincia a muoversi di più. E aumentano anche i pazienti no covid che finiscono in pronto soccorso, anche prima del via libera a corse e passeggiate in tutto il comune introdotto dall'ultima ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga. «Fra venerdì, sabato e domenica, c'è stato un afflusso più sostenuto in pronto soccorso a Udine e da lì nei reparti - spiega il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Massimo Braganti -. C'è stato molto movimento. La gente si è mossa molto di più rispetto a prima, quando la quarantena era più stringente, e quindi c'è stato un maggior afflusso di persone traumatizzate. Il fatto che siano arrivati sette o otto pazienti con traumi vuol dire che la gente comincia a muoversi di più, a fare più attività. È tutto sotto controllo, ma ci vorrebbe un po' più di cautela». Di fronte ai reparti no covid che cominciano a riempirsi («Stiamo riempiendo i posti di Medicine e Ortopedie», spiega Braganti), l'Azienda si sta già attrezzando con un piano bis, in cui, come già anticipato, rientra a pieno titolo l'ipotesi di spostare alcuni di questi malati al Policlinico Città di Udine, in virtù dell'accordo stretto, che prevedeva il trasloco di pazienti di Medicina e Rsa. Ora potrebbero essere inclusi anche malati di altri reparti: in questi giorni è previsto un vertice operativo. «Noi come ospedale abbiamo sempre continuato a gestire le emergenze. Ma ultimamente la richiesta è maggiore, quindi è importante cercare di attivare altri posti letto. La strada del Policlinico è una delle opzioni che abbiamo per alleggerire i reparti, non solo di Udine ma anche di altre parti. I reparti si stanno riempiendo e non possiamo arrivare al limite», dice Braganti.

Fortunatamente, il dato dei pazienti covid a Udine è molto ridotto («Non si arriva ai trenta, fra intensiva, semintensiva e infettivologia»), ma «la preoccupazione è per il futuro, per cosa succederà dalla seconda e dalla terza settimana di maggio», quando si teme una seconda ondata di ritorno dopo la riapertura (che d'altronde tutti reclamano a gran voce).

Sul fronte Città di Udine, il direttore sanitario Claudio Rieppi fa sapere che, in linea di massima, nulla osta ad accogliere altri pazienti, ovviamente nei limiti fissati dall'accordo: «Abbiamo dato la nostra disponibilità e l'abbiamo confermata, ad accogliere dei pazienti dall'AsuFc, fino al limite di 50 persone. Attualmente ne abbiamo accolti una dozzina dalle Medicine dell'Azienda Friuli centrale. Anche se dovessero arrivare da altri reparti la cosa non cambierebbe. L'unico paletto è che devono essere covid negativi. Abbiamo un massimale di collaborazione: abbiamo richieste per Rsa e Post-acuti. Ma non sono tali da dire che quei 50 posti si esauriranno a breve. Nessuna preclusione quindi ad accogliere altri ospiti nei limiti delle nostre competenze e del numero massimo stabilito», conclude Rieppi.

