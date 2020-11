IL QUADRO

UDINE Nuovo record di vittime da covid-19 in Friuli Venezia Giulia. 35 quelle registrate nelle ultime 24 ore. Continuano a risalire anche i contagi, oltre 860. Ma la regione rimane in zona arancione, così come ha deliberato il ministero della Salute nella serata di ieri. Nel frattempo avanza l'attività di screening nei sei comuni ad alto tasso di contagio.

ZONA ARANCIONE

Era stato il presidente Massimiliano Fedriga ad anticipare in tarda mattinata la decisione governativa: «Ho sentito per le vie brevi il ministro Speranza, che mi ha confermato, anche alla luce delle rilevazioni nazionali, il miglioramento dei dati in Friuli Venezia Giulia. Questo comporta che ogni ipotesi di passaggio in zona rossa sia esclusa. Inoltre, se le statistiche continueranno a migliorare, con il nuovo Dpcm la Regione tornerà in zona gialla: una condizione che, numeri alla mano, sarebbe già realtà, ma che, ai sensi dell'ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva», aveva spiegato dopo il confronto avuto con il titolare del dicastero della Salute. «Al di là di questa buona notizia ha proseguito il governatore - dobbiamo continuare a mettere in campo tutto l'impegno possibile a tutela della salute e delle attività economiche. Per questo, gli sforzi che faremo tutti insieme nei prossimi giorni saranno fondamentali per tornare in area gialla e, più nel lungo periodo, per tutelarci vicendevolmente e impedire che la curva dei contagi torni a salire. Dispiace infine - conclude Fedriga - che, a fronte dell'emergenza in corso, alcune forze politiche continuino a denigrare, ancorché smentite dai dati dello stesso ministero, l'operato della Regione, quasi a sperare che le cose peggiorino: un atteggiamento nocivo, che non arreca danno all'amministrazione ma, ben peggio, all'intera comunità del Friuli Venezia Giulia».

I DECESSI

I decessi raggiunti ieri complessivamente ammontano a 776. In provincia di Udine si riferiscono a una donna di 103 anni di Udine morta in una residenza per anziani, così come in casa di riposo sono deceduti un 94enne di Codroipo, un prete di 89 anni di Udine, una donna e un uomo di 88anni, una 85enne e una 82enne di Udine, un 79enne di Nimis. In ospedale invece hanno perso la vita una 98enne e un 96enne di San Giovanni al Natisone, una 98enne, un 75enne e un 73enne di Udine, una 87enne di Mereto di Tomba, una 83enne di Mortegliano, un 75enne di Palmanova, una 73enne di Santa Maria la Longa e infine una donna di 57 anni di Castions di Strada.

I NUMERI

Rilevati 864 nuovi contagi (l'11,86 per cento dei 7.284 tamponi eseguiti) con i casi attuali di infezione che salgono a quota 14.594. Rimangono stabili a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e scendono a 594 i ricoverati in altri reparti (-5). I totalmente guariti sono 12.593, i clinicamente guariti 339 e le persone in isolamento 13.606. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 84 casi di persone ospitate e 24 operatori. Tra gli ospedali invece 37 contagi tra medici, infermieri e amministrativi. Da lunedì la Terapia Intensiva Covid al 12° piano dell'ospedale di Cattinara sta ampliando i posti letto da 17 a 25 gradualmente in base alle necessità. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità del personale medico e infermieristico isontino che andrà a svolgere attività a supporto dei pazienti Covid, e dei Servizi dell'Emergenza di Gorizia e Monfalcone.

LO SCREENING

Continua nel frattempo l'attività di screening nei sei comuni individuati dalla regione come situazioni più complicate, ieri è stato il turno di Dolegna del Collio e si sono conclusi i test a Socchieve con oltre 600 degli 800 residenti che hanno accettato l'invito del dipartimento di prevenzione, pochissimi i casi di positività. Oggi e domenica sarà la volta di Sutrio, Castelnovo del Friuli e della Valcellina (Erto e Casso, Andreis, Barcis, Claut e Cimolais) mentre la prossima settimana (lunedì, martedì e mercoledì) sarà la volta di Paularo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA