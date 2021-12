Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Il Friuli Venezia Giulia ha a disposizione più dosi di Moderna e meno di Pfizer. O meglio, è su Moderna che in questo momento - in relazione alle forniture e alle giacenze - si sta puntando soprattutto per garantire la dose booster (terza dose) a beneficio delle persone maggiori di 18 anni che hanno già ricevuto prima e seconda somministrazione almeno da cinque mesi. Capita, infatti, di trovare pochissime...