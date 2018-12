Più lampioni nei parchi considerati a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAUDINE Il Comune di Udine potenzia l'illuminazione nelle aree verdi e in quelle a rischio. Il vicesindaco, Loris Michelini, ha infatti annunciato un investimento di 188mila euro per illuminare luoghi delicati e aumentare la sicurezza dei residenti. Cinque le zone coinvolte dal piano: Al parco Ardito Desio e lungo quel tratto di pista ciclabile che dai Rizzi porta in centro, ci sono segnali di degrado e interverremo con 15 punti luce con diramazione a doppio raggio ha spiegato Michelini -; altri 20 saranno installati nelle due aree...