La scuola ora ha due problemi: gli spazi, dato che le aule potranno ospitare la metà degli studenti, e i docenti. «Sono questioni che riguardano il Friuli Venezia Giulia e tutta Italia dice Mario Pittoni (Lega), presidente della Commissione Istruzione pubblica del Senato - Tutti gli altri Paesi si sono già organizzati e sono tornati alle lezioni in presenza; l'unica che non lo ha fatto, rimandando tutto a settembre e non sarà pronta nemmeno per allora, è l'Italia. Siamo in ritardo di oltre due mesi». Il senatore friulano è molto critico sul Decreto Scuola della ministra Azzolina: «Il concorso straordinario conferma che il Governo non ha alcuna intenzione di tener conto dell'emergenza epidemiologica, la quale consiglierebbe di puntare sul rafforzamento e la stabilizzazione dell'organico docenti. A fine estate la scuola partirà con zero assunzioni a tempo indeterminato; anzi, 30mila precari in più a seguito dei pensionamenti, che porteranno il totale dei supplenti a 200 mila. Noi volevamo garantire tutti gli insegnanti titolari in cattedra a settembre, per affrontare con la dovuta efficacia la crisi pandemica, a partire dalla necessità di sdoppiare le classi per consentire i distanziamenti». Secondo Pittoni, la soluzione era una: «Situazioni particolari come l'attuale continua Pittoni - legittimano l'istituzione di uno strumento aggiuntivo, subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire l'assegnazione in tempo utile dei docenti con la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste. Servirebbero non meno di 100mila assunzioni. Ho proposto spiega Pittoni - un grande piano di stabilizzazione che consenta, per la prima volta dopo parecchi anni, di avere tutti gli insegnanti titolari in cattedra già all'inizio dell'anno scolastico.È' un diritto dei ragazzi disporre di insegnanti che abbiano il tempo di conoscerli e capirli. Con la proposta del Governo il risultato, oltre ad arrivare, se va bene, l'anno dopo, non coprirà più del 10-20 per cento del necessario». Il senatore boccia anche l'idea della Ministra della call veloce: «Una pia illusione commenta Pittoni perché si rivolge a docenti cui è assicurato dalla legge il diritto alla nomina in ruolo nella regione/provincia di appartenenza: c'è quindi da dubitare si rendano disponibili a farsi sbattere per 5 anni a centinaia di chilometri da casa, lontano dalla famiglia e con stipendi che in trasferta difficilmente consentono di arrivare alla fine del mese».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

