Pistola in pugno, minaccia il camionista: «Dammi i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDABAGNARIA ARSA Rapinato mentre dorme nella cabina di guida del camion un uomo di cinquantadue anni che vive in Campania che nella notte di ieri si era fermato nel piazzale di sosta vicino al polo dello shopping Conforama di Bagnaria Arsa, un posteggio che viene utilizzato sempre più spesso come parcheggio dagli autisti dei mezzi pesanti, poi diretti sull'A4 per continuare il loro viaggio imboccando l'autostrada dal vicino casello di Palmanova.L'EPISODIOErano circa le tre e mezza di ieri quando, secondo il racconto del camionista, un...