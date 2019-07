Pistola elettrica la Commissione dà il via libera tra le polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE La Commissione Statuto dà il via libera allla sperimentazione di due taser (la pistola a scarica elettrica) per la Polizia locale, dopo una discussione dai toni accesi, con il Pd che ha criticato l'operazione come «figlia di un consenso guadagnato alimentando paure» e la Lega che ha contrattaccato con un «prendiamo atto che il Pd preferisce l'uso dell'arma da fuoco ad uno strumento non letale».IL DIBATTITOE pensare che l'assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani, aveva introdotto il provvedimento come «una scelta né di...