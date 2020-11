TURISMO

UDINE Sparare la neve sulle piste da sci mentre anche in Friuli si parla di mini zone-rosse (e proprio in montagna) e il bollettino quotidiano ha numeri che continuano a fare paura. La concomitanza della finestra di freddo (il momento migliore per azionare i cannoni) con le decisioni draconiane per contenere il contagio ha innescato all'impronta la polemica politica (subito alimentata dal Pd) sulla lista delle priorità della giunta Fedriga. Ma il governo regionale difende a spada tratta la decisione di cominciare ad innevare gli impianti, ritenuta «anche un segnale di speranza e ottimismo per il comparto», come dice l'assessore Sergio Emidio Bini, in attesa del varo del documento con le regole nazionali .«Abbiamo l'obbligo - dice Bini - di farci trovare comunque pronti qualora la situazione pandemica dovesse volgere al meglio e ci dessero il via libera. Lunedì la conferenza Stato-Regioni ha all'ordine del giorno anche il protocollo di gestione degli impianti. Non più tardi di stamani (ieri ndr) ho incontrato in videocall tutti i miei colleghi: tutto l'arco alpino sta sparando, non solo il Fvg. Abbiamo deciso di partire con l'innevamento artificiale anche per dare un segnale di speranza e ottimismo al comparto». Ma quanto ci costa? «Il costo complessivo - spiega Bini - è di circa 1,5 milioni, ma quello che stiamo sparando ora è solo una parte. Siamo partiti in modo molto attento ed oculato. Non è che spari la neve quando vuoi: spari quando ci sono le finestre di freddo. Questo fine settimana c'era, poi non si sa quando ritornerà. Abbiamo cominciato in modo molto graduale in tutti i comprensori». Come si comporterà la Regione per gli spostamenti verso le seconde case? «Quello è un tema problematico. Ma è tutto sub iudice. Dipende dal colore che avremo». A salutare con entusiasmo la neve artificiale è stato il vicepresidente del consiglio Fvg Stefano Mazzolini. «Non possiamo pensare di non sparare la neve quando ci sono le condizioni. Ipotizziamo che poi ci dicano aprite e noi non abbiamo fatto la neve. Allora non avremmo fatto un danno di 1,5 milioni perché abbiamo sparato ma un danno di 100 milioni perché non lo abbiamo fatto. Avremmo gli alberghi vuoti, le piste chiuse, insomma, il dramma totale». Per questo, secondo lui, il via all'innevamento artificiale «in tutti i poli sciistici della regione, da Tarvisio a Sappada» è «un bel segnale positivo per gli imprenditori che vedono sparare la neve e pensano la Regione ci crede». Ma si parte a piccoli passi. «Lo Zoncolan ha 300 cannoni, ma, con l'acqua del nuovo bacino, iniziamo a sparare con 150. A Tarvisio si spara sul Lussari e sul Florianca....». E i contagi in montagna? «Se stiamo tutti attenti torniamo alla normalità in un mese. Dire che si buttano via soldi perché si spara la neve è una follia. In primavera abbiamo avuto la prova che dopo un mese i casi erano dimezzati».

«Non dico che sia uno spreco di soldi innevare le piste, ma in questo momento è una priorità? In questo giorno in cui si parla di zone rosse anche nei comuni montani?», si chiede il consigliere del Pd Franco Iacop. Il dem ritiene «positive» le azioni di manutenzione delle piste, ma, dice, «in questa fase dovremmo soprattutto immaginare di spendere i soldi per la promozione del nostro territorio che possa mettere in evidenza come le strutture ricettive siano sicure dal punto di vista delle misure anti-covid». «Dobbiamo pensare già da ora di dare il segnale che il Fvg è pronto per accogliere i turisti in sicurezza. Non dobbiamo dimenticarci che l'anno scorso fecero il giro di tutti i media le immagini dei nostri poli turistici con gli assembramenti di inizio marzo». Quindi, «ben vengano certe azioni, ma mi auguro che stiano facendo tutto il resto. Siamo sicuri di aver fatto tutto il possibile per non avere più quelle file?».

