LA VICENDALIGNANO SABBIADORO Gli artigiani sono sul piede di guerra per la pioggia di verbali che si sono visti appioppare per i furgoni parcheggiati davanti ai cantieri attivi in particolare a Lignano Sabbiadoro.CNALa segnalazione arriva dal presidente di Cna Latisana, Gianni Faggiani, che segnala: «Le aree di carico e scarico sono occupate dalle auto. Chiediamo un pass con tariffa agevolata per sostare nelle strisce blu».RIPRESADopo mesi...