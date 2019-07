Piccoli Einstein alla scoperta della scienza in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAUDINE Piccoli Einstein ai nastri partenza. È l'ora della scienza per le iniziative nei quartieri del programma Ovunqu(è)Estate 2019, inserite nel più ampio cartellone Udinestate, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine con una ricca e variegata distribuzione di eventi in tutto il territorio cittadino. Quest'anno Miniscienzalab propone cinque appuntamenti con il gioco e la creatività in altrettanti quartieri per scoprire il fascino, la bellezza e l'utilità di tanti piccoli esperimenti alla portata dei bambini...