Piccoli comuni boom di domande «Ok a 26 progetti Ora altri fondi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRADUATORIAUDINE La Giunta regionale ha approvato la graduatoria del bando centri minori per assegnare risorse ai Comuni con meno di 30mila abitanti per la riqualificazione dei borghi rurali e delle piazze. «Il bando ha avuto un gradissimo successo e la graduatoria finale contiene ben 154 domande di finanziamento per un importo complessivo di contributi richiesti pari a 20 milioni di euro» ha evidenziato l'assessore Graziano Pizzimenti, annunciando un primo scorrimento che potrà soddisfare le domande di 26 Comuni, per un valore complessivo...