LA SERRATA

UDINE All'Api, soprattutto dopo la decisione della grande serrata delle imprese, si lavora in 15 a ritmi da catena di montaggio: «Cento pratiche di cassa integrazione al giorno, una dietro l'altra, per altrettante aziende», calcola la direttrice Lucia Cristina Piu. Una domenica con il telefono arroventato dagli sos e dalle richieste di chiarimenti e un lunedì da «trecento chiamate». Piu non nasconde le preoccupazioni. «In Friuli abbiamo tante piccole e medie realtà. Le conseguenze della crisi del 2008 avevano già messo in difficoltà alcune aziende. Stimo che il 15% delle ditte che chiudono ora per il decreto non avranno le forze per riaprire: sono le aziende che già soffrivano sul fronte liquidità. Ma la situazione ancora più grave riguarda le aziende sane che oggi sono floride e che in futuro , perdendo i margini attuali, potrebbero essere a rischio anche loro».

NEL FUTURO IMMEDIATO

Dopo la scelta del governo, prima della chiusura obbligatoria, le aziende devono sciropparsi anche «aspetti amministrativi, contabili e organizzativi», tutt'altro che scontati. Perché «non basta cliccare un bottone per chiudere un'azienda». Senza scomodare le fonderie, «con i forni che richiedono una squadra», «anche le imprese di verniciatura non possono chiudere e andarsene, altrimenti la vernice si secca e blocca gli impianti». Per non parlare delle commesse già avviate. «Bisogna gestire le spedizioni programmate. In azienda ci dev'essere un presidio. Ogni azienda che ha contratti da onorare con l'estero, dove non vigono le restrizioni italiane, si trova in difficoltà. Se si sono impegnati, ad esempio, a garantire l'assistenza h24, come fanno? Lo stesso vale per le aziende impegnate nelle bonifiche, sulla base di altri decreti a fare gli interventi entro una certa data». E poi c'è la gestione delle paghe che richiede comunque tempo e personale.

IL VICEPRESIDENTE

Capogruppo meccanica dell'Api, Marco Simeon, alla guida dell'omonimo gruppo con 200 dipendenti è fra i diretti interessati. «Mercoledì dovrei chiudere l'azienda. Conte ci ha ribaltato una montagna sulla schiena sabato. Dal punto di vista pratico è un dramma». Il gruppo ha sedi a Noventa, Fagagna e Ajello, «ma lavoriamo per il 97-98% all'estero. Oggi quasi tutti i cantieri europei sono aperti e i nostri clienti ci chiedono di continuare, rispettando i protocolli. Se io fossi costretto a chiuderli domani sera metterei una serie di sub appaltatori nelle condizioni di doversi fermare. Non riesco a immaginare lo scenario di penali nel caso in cui dovessimo diventare inadempienti nei confronti dei clienti. Uno scenario apocalittico», dice Simeon, che opera nel settore dell'architettura (realizza involucri in vetro per i palazzi, con un 60-70% di mercato europeo, un 20-30% sudafricano e un 2-3% italiano. «Se la struttura aziendale con la parte progettuale e gestionale in Italia non è attiva, non riesce ad alimentare» l'estero. «Il problema vero non è se domattina chiedo la cassa per 9 settimane, ma se da adesso in poi non riesco a dar seguito a degli impegni contrattuali e quindi i clienti non riuscissero a pagarmi. Non riuscirei a pagare i fornitori. Salterebbe una catena». E poi c'è il futuro prossimo con tutta la lista di mansioni. Perché non basta staccare la spina. « Non è che chiudo e poi torno fra due settimane lasciando gli impianti abbandonati. Servono figure che garantiscano la sicurezza». E poi conclude. «Adesso dobbiamo fare fronte comune e noi siamo qui per fare la nostra parte, ma le disponibilità di liquidità sono determinanti . A marzo il governo non ha messo un euro per noi. Se un'azienda chiude e non fattura, diventa un disastro anche sociale. Siamo molto disorientati».

Camilla De Mori

