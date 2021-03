LA PROPOSTA

UDINE Forme di assistenza all'insegna della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne. Ma anche tre nuovi fondi regionali ad hoc, la creazione di organi consultivi e di coordinamento ed iniziative di formazione per gli operatori. La consigliera regionale di Forza Italia Mara Piccin si mobilita con un testo unico di interventi a tutela delle donne vittime di violenza: verrà depositato simbolicamente proprio l'otto marzo in occasione della festa della donna. «Una norma riassume Piccin che ha l'ambizione di offrire alle donne una tutela a 360 gradi dalla violenza e dalle ingiustizie. C'è ancora molto da lavorare per raggiungere il traguardo di una società caratterizzata dal rispetto e dalle pari opportunità. Alcuni articoli hanno l'intento di prevenire la violenza, assistendo le donne prima che sia troppo tardi e monitorando il fenomeno nel territorio. Altre si prefiggono di garantire assistenza e supporto a quante la violenza l'hanno subita e ai loro figli, con l'obiettivo di riprendersi la propria vita». La proposta si snoda in 22 articoli, sulla copertura finanziaria triennale, «compatibilmente con le disponibilità economiche siamo certi che la giunta saprà garantire le adeguate risorse». Forte è la sinergia prevista, anche per mezzo di eventuali protocolli, tra Regione e altri soggetti pubblici da una parte, centri antiviolenza, case rifugio e volontariato dall'altra, per tutti gli interventi di sostegno, protezione e reinserimento lavorativo e sociale della donna (e dei figli). Vengono istituiti il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza, il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e il Fondo regionale di solidarietà per gli orfani di femminicidio. Inoltre, un piano triennale regionale programmerà gli interventi che la giunta vorrà attivare, anche su impulso della Commissione regionale pari opportunità e di quella consiliare competente. Si prevede l'istituzione di un Tavolo di coordinamento permanente regionale con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, al quale parteciperanno tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano del contrasto e della prevenzione del fenomeno. Inoltre, è previsto un Albo regionale delle associazioni contro la violenza sulle donne. Un articolo ad hoc regola la formazione degli operatori che lavorano per la gestione del fenomeno. Non si dimenticano pure le azioni tese al recupero di autori di maltrattamenti e violenze, le iniziative di sensibilizzazione e studio (anche in collaborazione con scuole e università), nonché la valorizzazione di strategie già esistenti. «Nell'ordinamento giuridico regionale conclude Piccin - sono già presenti molteplici disposizioni in materia. L'obiettivo del testo unico è prevedere un'unica programmazione degli interventi regionali e delle forme di tutela, riordinando la materia privandola di doppioni o contrasti al fine di dare più concretezza alle azioni di tutela e prevenzione».

Elisabetta Batic

